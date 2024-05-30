Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как запрет рекламы букмекеров в Интернете навредит казахстанским сайтам

Опубликовано:

Мужчина просматривает букмекерский сайт
Информация букмекеров на сайте. Иллюстративное фото: Wpadington/Getty Images

По мнению экспертов, запрет рекламы букмекеров в Казахстане фактически означает запрет рекламы на казахстанских сайтах, а не в Интернете. Это приведет к тому, что интернет-проекты Казахстана потеряют деньги, а иностранные – получат. При этом объемы рекламы букмекеров, которые будет видеть в Интернете казахстанцы, не уменьшится.

В Казахстане обсуждают запрет на рекламу букмекерских контор. В случае утверждения он коснется как рекламы на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, так и в средствах массовой информации (СМИ), а также на интернет-ресурсах.

Казахстанские эксперты по рекламе между тем отмечают, что запрет рекламы букмекеров именно в Интернете бесполезен и, более того, может навредить казахстанским компаниям.

В частности, они подчеркивают, что любые законодательные инициативы распространяются только на интернет-компании, которые официально работают и платят налоги в Казахстане.

При этом казахстанские сайты (Казнет) в лучшем случае занимают 20-25% от всего интернет-трафика в Казахстане. А все остальные сайты, доля которых составляет 75-80%, смогут продолжать размещать рекламу букмекеров. Более того, они получат дополнительные бюджеты, которые потеряют казахстанские компании.

"Запретить рекламу букмекеров в интернете" – звучит красиво, но нереализуемо в реалиях сегодняшнего мира. Поэтому людям, принимающим решения, нужно понимать, что интересам Казахстана и Казнета будет нанесен серьезный вред таким необдуманным решением", – отмечают эксперты.

То есть очевидно, что запретить что-либо в глобальном Интернете практически невозможно. Для примера можно взять Узбекистан, где деятельность как букмекеров, так и онлайн-казино запрещена полностью.

Как сообщает "Газета.uz", Национальное агентство перспективных проектов страны отметило, что имеющиеся запреты "фактически не работают", население Узбекистана активно пользуется зарубежными и нелегальными сервисами. По оценкам, отток средств из страны составляет от 350 млн до 1 млрд долларов США в год.

Получается, что в Узбекистане есть запрет, на котором зарабатывают зарубежные букмекерские конторы и интернет-компании, а из страны просто “утекают” сотни миллионов долларов, которые могли бы оставаться в виде налогов и бюджетов на развитие местных интернет-компаний.

"Запретить можно только то, что контролируешь. А сегодня власти любой страны в своем большинстве могут контролировать только свои локальные интернет-компании. И стоит думать, как и чем помочь своему сегменту Интернета, а не как ему навредить", – подытоживают эксперты.

Таким образом они хотят донести мысль о том, что бороться с лудоманией нужно, но также нужно отдавать отчет, что принесет реальную пользу, а что только навредит.

На сегодняшний день в Казахстане более 1 200 интернет-СМИ, и реклама для них – единственный источник доходов. Доля букмекеров в бюджетах интернет-медиа на сегодня составляет от 20% до 50%, и потеря целой сферы может привести к серьезному кризису в казахстанских сетевых изданиях.

Отечественные сайты потеряют деньги и конкурентоспособность, а рекламы букмекеров в Интернете меньше не станет, только на этому будут зарабатывать зарубежные сайты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2108106-kak-zapret-reklamy-bukmekerov-v-internete-navredit-kazahstanskim-saytam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.