Как запрет рекламы букмекеров в Интернете навредит казахстанским сайтам

По мнению экспертов, запрет рекламы букмекеров в Казахстане фактически означает запрет рекламы на казахстанских сайтах, а не в Интернете. Это приведет к тому, что интернет-проекты Казахстана потеряют деньги, а иностранные – получат. При этом объемы рекламы букмекеров, которые будет видеть в Интернете казахстанцы, не уменьшится.

В Казахстане обсуждают запрет на рекламу букмекерских контор. В случае утверждения он коснется как рекламы на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, так и в средствах массовой информации (СМИ), а также на интернет-ресурсах.

Казахстанские эксперты по рекламе между тем отмечают, что запрет рекламы букмекеров именно в Интернете бесполезен и, более того, может навредить казахстанским компаниям.

В частности, они подчеркивают, что любые законодательные инициативы распространяются только на интернет-компании, которые официально работают и платят налоги в Казахстане.

При этом казахстанские сайты (Казнет) в лучшем случае занимают 20-25% от всего интернет-трафика в Казахстане. А все остальные сайты, доля которых составляет 75-80%, смогут продолжать размещать рекламу букмекеров. Более того, они получат дополнительные бюджеты, которые потеряют казахстанские компании.

"Запретить рекламу букмекеров в интернете" – звучит красиво, но нереализуемо в реалиях сегодняшнего мира. Поэтому людям, принимающим решения, нужно понимать, что интересам Казахстана и Казнета будет нанесен серьезный вред таким необдуманным решением", – отмечают эксперты.

То есть очевидно, что запретить что-либо в глобальном Интернете практически невозможно. Для примера можно взять Узбекистан, где деятельность как букмекеров, так и онлайн-казино запрещена полностью.

Как сообщает "Газета.uz", Национальное агентство перспективных проектов страны отметило, что имеющиеся запреты "фактически не работают", население Узбекистана активно пользуется зарубежными и нелегальными сервисами. По оценкам, отток средств из страны составляет от 350 млн до 1 млрд долларов США в год.

Получается, что в Узбекистане есть запрет, на котором зарабатывают зарубежные букмекерские конторы и интернет-компании, а из страны просто “утекают” сотни миллионов долларов, которые могли бы оставаться в виде налогов и бюджетов на развитие местных интернет-компаний.

"Запретить можно только то, что контролируешь. А сегодня власти любой страны в своем большинстве могут контролировать только свои локальные интернет-компании. И стоит думать, как и чем помочь своему сегменту Интернета, а не как ему навредить", – подытоживают эксперты.

Таким образом они хотят донести мысль о том, что бороться с лудоманией нужно, но также нужно отдавать отчет, что принесет реальную пользу, а что только навредит.

На сегодняшний день в Казахстане более 1 200 интернет-СМИ, и реклама для них – единственный источник доходов. Доля букмекеров в бюджетах интернет-медиа на сегодня составляет от 20% до 50%, и потеря целой сферы может привести к серьезному кризису в казахстанских сетевых изданиях.

Отечественные сайты потеряют деньги и конкурентоспособность, а рекламы букмекеров в Интернете меньше не станет, только на этому будут зарабатывать зарубежные сайты.