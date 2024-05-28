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Самый отдаленный город в мире стал популярен среди миллиардеров

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Город Петр Австралия
Город Петр Австралия. Фото: Lisa Maree Williams/Bloomberg via Getty Images

Самый отдаленный крупный город в мире стал популярным местом среди миллиардеров, стремящихся открыть семейные офисы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Город Перт в Западной Австралии известен своими особняками на берегу Индийского океана. Город также славится большим количеством частных школ для детей богатых людей и яхт-клубами, которые являются самым популярным хобби местных жителей.

На городских порталах недвижимости все чаще можно увидеть объявления с пометкой: "Идеально подходит для семейного офиса".

Мировые финансовые центры, такие как Дубай, Лондон, Нью-Йорк и Сингапур, давно лидируют по количеству семейных офисов — организаций, обслуживающих одного клиента с доходом более 100 млн долларов и предлагающих услуги по управлению деньгами, налогами и благотворительными пожертвованиями.

Согласно данным поставщика инвестиционных данных Preqin, с 2019 года количество семейных офисов во всем мире увеличилось более чем втрое, достигнув почти 4600 единиц в прошлом году.

Перт, австралийский город, который пережил горнодобывающий бум за последние 20 лет, привлекает миллиардеров. В городе с населением 2 млн человек проживают 64 сантимиллионера, что ставит его в один ряд с самыми богатыми городами мира. Перт, расположенный на берегу Индийского океана, также является привлекательным местом для постоянного проживания.

По мнению экспертов, количество семейных офисов в таких городах как Перт будет расти, поскольку такие населенные пункты имеют благоприятный климат и развитую инфраструктуру, несмотря на отдаленное местоположение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2107992-samyy-otdalennyy-gorod-v-mire-stal-populyaren-sredi-milliarderov/

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