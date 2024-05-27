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Бразильские производители продвигают сахарный тростник в качестве топлива для электрокаров

Опубликовано:

Мужчина заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: freepik.com

Бразильские автопроизводители ищут альтернативные способы декарбонизации промышленности и используют сахарный тростник в качестве топлива, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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В то время как мировая автомобильная промышленность сосредоточена на батареях, содержащих литий, никель и кобальт, производители в Бразилии верят в потенциал сочетания новейших электрических технологий и сахара, одного из самых популярных товаров Старого Света.

Большинство легковых автомобилей в Бразилии уже способны работать на смеси бензина и этанола с низким уровнем выбросов. Биотопливо в стране также получают из сахарного тростника, что позволяет значительно снизить углеродный след транспорта.

Транснациональные автопроизводители, такие как Stellantis, Volkswagen, Mitsubishi и китайская Great Wall Motor, инвестируют миллиарды долларов в электрификацию автомобилей, работающих на биотопливе.

Компании делают ставку на уникальный вариант: гибридные автомобили, в которых используются и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель. Такая комбинация позволяет сократить выбросы и повысить энергоэффективность.

Бразилия, седьмой по величине автомобильный рынок в мире, пока отстает от более богатых стран по количеству электромобилей. Хотя продажи автомобилей с аккумуляторным двигателем и гибридов удвоились в 2023 году до 94 тысяч единиц, они составляют лишь 4,3% от всех поставок легковых и легких коммерческих автомобилей.

Такой подход Бразилии к использованию биотоплива из сахарного тростника может стать важным шагом на пути к более устойчивой и экологически чистой автомобильной промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2107341-brazilskie-proizvoditeli-prodvigayut-saharnyy-trostnik-v-kachestve-topliva-dlya-elektrokarov/

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