Акции канадской компании Canada Goose выросли из-за популярности в Китае

Акции канадского производителя одежды Canada Goose выросли на 16% после объявления о резком росте продаж в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции Canada Goose увеличились на 16% после того, как компания отчиталась о прибыли за четвертый квартал 2023 года и объявила о прогнозируемом росте продаж.

Выручка компании выросла на 22% по сравнению с тем же периодом год назад.

Нил Боуден, финансовый директор Canada Goose, заявил, что годовой рост продаж за этот период был обеспечен продажами в Китае. В частности, в Гонконге, Макао и Тайване, где рост составил 29,7%. В целом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост продаж составил 29,1%, а продажи в Северной Америке увеличились на 24,5%.

Сообщается, что рост продаж в Китае был обеспечен увеличением популярности люксовых брендов среди местных жителей. Данная тенденция распространилась, в том числе на верхнюю одежду.