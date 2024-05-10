Эксперты: Европейский бизнес может столкнуться со сложностями в Китае

Торговая палата ЕС в Китае выразила обеспокоенность возможным структурным спадом европейских предприятий на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Предупреждение Торговой палаты ЕС в Китае поступило после проведения опроса руководителей крупных компаний, в результате которого стало ясно, что рекордно низкий процент предпринимателей рассматривает Китай как основное направление для будущих инвестиций.

Многие из них считают, что ослабление внутренней экономики Китая и конкурентное давление оказывают негативное воздействие на доходы и прибыль европейского бизнеса.

Президент палаты Йенс Эскелунд подчеркнул, что структурный спад европейских предприятий может наблюдаться не только в Китае, но и на рынках всего мира, включая Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и другие регионы Азии, где европейские компании сталкиваются с сильным конкурентным давлением.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Европу завершился на этой неделе без каких-либо заявлений относительно избыточных мощностей китайской промышленности, о которых ранее высказывались европейские лидеры.