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Эксперты: Европейский бизнес может столкнуться со сложностями в Китае

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Торговая палата ЕС в Китае выразила обеспокоенность возможным структурным спадом европейских предприятий на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Предупреждение Торговой палаты ЕС в Китае поступило после проведения опроса руководителей крупных компаний, в результате которого стало ясно, что рекордно низкий процент предпринимателей рассматривает Китай как основное направление для будущих инвестиций.

Многие из них считают, что ослабление внутренней экономики Китая и конкурентное давление оказывают негативное воздействие на доходы и прибыль европейского бизнеса.

Президент палаты Йенс Эскелунд подчеркнул, что структурный спад европейских предприятий может наблюдаться не только в Китае, но и на рынках всего мира, включая Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и другие регионы Азии, где европейские компании сталкиваются с сильным конкурентным давлением.

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Европу завершился на этой неделе без каких-либо заявлений относительно избыточных мощностей китайской промышленности, о которых ранее высказывались европейские лидеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2098139-eksperty-evropeyskiy-biznes-mozhet-stolknutsya-so-slozhnostyami-v-kitae/

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