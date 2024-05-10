Эксперты: Европейский бизнес может столкнуться со сложностями в Китае

Торговая палата ЕС в Китае выразила обеспокоенность возможным структурным спадом европейских предприятий на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Предупреждение Торговой палаты ЕС в Китае поступило после проведения опроса руководителей крупных компаний, в результате которого стало ясно, что рекордно низкий процент предпринимателей рассматривает Китай как основное направление для будущих инвестиций.
Многие из них считают, что ослабление внутренней экономики Китая и конкурентное давление оказывают негативное воздействие на доходы и прибыль европейского бизнеса.
Президент палаты Йенс Эскелунд подчеркнул, что структурный спад европейских предприятий может наблюдаться не только в Китае, но и на рынках всего мира, включая Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и другие регионы Азии, где европейские компании сталкиваются с сильным конкурентным давлением.
Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Европу завершился на этой неделе без каких-либо заявлений относительно избыточных мощностей китайской промышленности, о которых ранее высказывались европейские лидеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2098139-eksperty-evropeyskiy-biznes-mozhet-stolknutsya-so-slozhnostyami-v-kitae/