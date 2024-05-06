Франция инвестирует в развитие индустрии электрокаров

Правительство Франции готовится заключить соглашение с местными автопроизводителями о расширении производства электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Соглашение между правительством, французскими бизнес-группами и профсоюзами направлено на увеличение объемов продаж электромобилей до 800 тысяч единиц в год к 2027 году, что в четыре раза превышает текущий уровень. Также целью является шестикратное увеличение продаж легковых бензиновых автомобилей с электроприводом до 100 тысяч единиц в год.

Хотя размер государственных субсидий для автопроизводителей еще не объявлен официально, власти Франции заявили, что будут продолжать поддерживать производство электромобилей в стране. Предполагается, что соглашение также будет включать меры по обеспечению суверенитета французской автомобильной отрасли, в том числе расширение цепочек поставок ключевых материалов.

Новый стратегический контракт будет подписан в контексте растущих опасений Франции и других стран относительно избыточной мощности в производстве электрокаров на китайском рынке, который может в конечном итоге угрожать позициям европейских автопроизводителей.