Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Богатые жители Китая массово переезжают в Японию из-за проблем в китайской экономике

Опубликовано:

Люди на пешеходном переходе в Японии
Япония. Иллюстративное фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Богатые граждане Китая массово переезжают в Японию из-за давления, которое испытывают в своей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Экономический спад в Китае и трудности на рынке жилья провоцируют богатых граждан покидать свою страну. Многие из них направляются в США, Канаду и Сингапур, однако Япония также является привлекательным направлением, поскольку находится всего в нескольких часах полета от Китая.

Кроме того, цены на недвижимость в Японии в настоящее время являются низкими из-за ослабшей иены. Немаловажным фактором является то, что японская письменность частично включает в себя китайские иероглифы, поэтому вновь прибывшим легче интегрироваться в жизнь местного сообщества.

В отчете компании Henley & Partners, отслеживающей мировые миграционные тенденции, подсчитано, что в общей сложности 13 500 состоятельных граждан Китая мигрируют за границу в течение года.

При этом по состоянию на конец 2023 года в Японии проживало около 822 тысяч китайцев, что на 60 тысяч больше, чем в 2022 году, что является самым большим скачком за последние годы.

На этом фоне цены на новую недвижимость в Токио выросли на 40% в 2023 году. Главной проблемой мигрантов является ограничение суммы, которую они могут вывезти из страны, поэтому многие состоятельные граждане Китая открывают международные компании со счетами за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2094518-bogatye-zhiteli-kitaya-massovo-pereezzhayut-v-yaponiyu-iz-za-problem-v-kitayskoy-ekonomike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.