Богатые жители Китая массово переезжают в Японию из-за проблем в китайской экономике

Богатые граждане Китая массово переезжают в Японию из-за давления, которое испытывают в своей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Экономический спад в Китае и трудности на рынке жилья провоцируют богатых граждан покидать свою страну. Многие из них направляются в США, Канаду и Сингапур, однако Япония также является привлекательным направлением, поскольку находится всего в нескольких часах полета от Китая.

Кроме того, цены на недвижимость в Японии в настоящее время являются низкими из-за ослабшей иены. Немаловажным фактором является то, что японская письменность частично включает в себя китайские иероглифы, поэтому вновь прибывшим легче интегрироваться в жизнь местного сообщества.

В отчете компании Henley & Partners, отслеживающей мировые миграционные тенденции, подсчитано, что в общей сложности 13 500 состоятельных граждан Китая мигрируют за границу в течение года.

При этом по состоянию на конец 2023 года в Японии проживало около 822 тысяч китайцев, что на 60 тысяч больше, чем в 2022 году, что является самым большим скачком за последние годы.

На этом фоне цены на новую недвижимость в Токио выросли на 40% в 2023 году. Главной проблемой мигрантов является ограничение суммы, которую они могут вывезти из страны, поэтому многие состоятельные граждане Китая открывают международные компании со счетами за границей.