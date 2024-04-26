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Может ли запрет TikTok навредить экономике Казахстана, рассказала эксперт

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Мальчик держит телефон
TikTok. Иллюстративное фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

Новости об обсуждении запрета на работу социальной сети TikTok вызвали различные споры среди казахстанцев. Кроме социального влияния, это может отразиться и на экономике, сообщает NUR.KZ.

TikTok, как и большинство социальных сетей, является не только развлекательной площадкой, но также приносит определенный доход компаниям и физлицам за счет рекламной деятельности. Соответственно, налоги с этих доходов поступают в госбюджет.

Ранее глава Министерства культуры и информации Аида Балаева высказалась о возможной блокировке ТikTok в Казахстане.

Как отмечает Дарья Ахметжанова, стратег медийной группы Vostok Group, инвестиции в цифровую рекламу в 2023 году достигли 54 млрд тенге и заняли первое место, обогнав ТВ-рекламу.

При этом доля рекламных бюджетов, направленных именно на платформу TikTok, составила примерно 8-9%, что эквивалентно сумме от 4,3 до 5 млрд тенге (без учета гонораров креативных и медийных агентств, а также вознаграждения для блогеров и самой платформы).

Как закрытие платформы повлияет на рынок рекламы

Как отмечает Дарья Ахметжанова, привлекательность TikTok характеризуется свойствами аудитории соцсети, которая не только "покупает", но и монетизирует свой собственный контент.

И такой деятельностью может заниматься любой человек вне зависимости от возраста или количества подписчиков: будь то школьник, учитель, домохозяйка, танцор, плотник и так далее, чего не скажешь о других социальных сетях.

Соответственно, становясь более популярными и наращивая количество подписчиков, пользователи TikTok стремятся к главному источнику прибыли – рекламе.

Иконки приложений социальных сетей
Социальные сети. Иллюстративное фото: Anadolu Agency/Contributor/Getty Images

"С учетом текущей базы пользователей TikTok в Казахстане, оцениваемой более чем в 14 млн человек, предполагаемое закрытие платформы приведет, во-первых, к исчезновению обучающего, познавательного и развлекательного контента, который снимался специально в формате TikTok.

Во-вторых, к значительному сокращению заработка предпринимателей МСБ, блогеров, звезд шоу-бизнеса и обычных пользователей, которые монетизируют свой контент. Во-третьих, произойдет перераспределение аудитории и рекламных бюджетов на другие платформы.

И самое главное – к потере налоговых выплат, которые оцениваются в несколько миллиардов тенге", – считает эксперт.

Что больше получит Казахстан от блокировки: пользу или вред

Согласно мнению Дарьи Ахметжановой, сложно оценивать последствия блокировки TikTok в Казахстане – этот вопрос требует внимательного анализа. Однако точно можно ожидать того, что влияние этого процесса ощутят абсолютно все пользователи платформы.

"Как я уже сказала выше, закрытие платформы приведет к потере значительной части рекламных инвестиций и налоговых доходов. С другой стороны, кто знает, может это также создаст новые возможности для развития внутренних или альтернативных платформ", – отмечает эксперт.

Другими словами, вопрос о пользе или вреде для Казахстана от блокировки TikTok остается открытым и требует дальнейшего исследования. При этом могут наступить как благоприятные последствия в виде развития альтернативных внутренних платформ, так и негативные факторы в виде потери налоговых поступлений.

Напомним, что ранее в TikTok отреагировали на возможную блокировку соцсети в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2091806-mozhet-li-zapret-tiktok-navredit-ekonomike-kazahstana-rasskazala-ekspert/

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