Порты в Средиземноморье полностью загружены из-за нападения хуситов на суда в Красном море

Контейнерные порты в западном Средиземноморье почти полностью загружены, что является значительной угрозой для мировой цепочки поставок, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Руководители контейнерных портов в Средиземноморье заявили, что столкнулись с переполненными складскими площадками и скоплением судов у причала после нападений хуситов на корабли в Красном море. Это привело к резкому увеличению трафика в Альхесирасе и Барселоне в Испании и Танжер-Мед в Марокко.

Датская компания Maersk недавно предупредила клиентов, что загруженность порта Барселоны увеличилась из-за высокой пропускной способности, поскольку порт обрабатывает гораздо больше судов, чем обычные перевалочные пункты. Maersk добавила, что терминалы в Альхесирасе и Танжере также пострадали.

Алонсо Луке, исполнительный директор TTI Algeciras, одного из двух контейнерных терминалов в Альхесирасе, сказал, что порт достаточно заполнен, но руководству удалось избежать серьезных заторов только за счет ограничения объема принимаемых грузов.

Большинство крупных контейнерных линий, работающих на маршруте Азия-Европа, перенаправили трафик через мыс Доброй Надежды, а не через Суэцкий канал, после атак хуситов. Изменение маршрутов вынудило судоходные компании разработать новые схемы перевозки грузов между Азией и портами Италии, Греции и Турции.