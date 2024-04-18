Эксперты прогнозируют рекордный спрос на авиабилеты летом 2024 года

Руководители авиакомпаний прогнозируют рекордное количество полетов летом 2024 года. Они также ожидают, что спрос на билеты первого класса сильно вырастет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Хотя авиационная отрасль в последнее время находится в центре внимания из-за множества проблем в области безопасности, руководители авиакомпаний говорят, что нет никаких признаков снижения спроса на авиабилеты.

Эндрю Носелла, коммерческий директор United Airlines, заявил, что в этом году авиакомпания намерена перевезти рекордное количество путешественников. Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан подтвердил, что спрос на международные рейсы все еще высок. По его словам, весенне-летний туристический сезон 2024 года может принести авиакомпании рекордные продажи.

Эксперты отмечают, что спрос на авиаперелеты оставался устойчивым, несмотря на постоянную инфляцию, которая оказывала давление на домохозяйства. Авиакомпании также столкнулись с более высокими затратами на топливо и рабочую силу: новые контракты дают пилотам и другим работникам большие прибавки после многих лет застоя в оплате труда.

Тем не менее, спрос на международные поездки и восстановление корпоративных поездок способствовали развитию глобальных перевозчиков. Прогнозы Delta и United на второй квартал превзошли оценки Уолл-стрит. По словам руководителей компаний, клиенты, похоже, готовы платить за салон первого класса и другие элементы комфорта.