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Эксперты прогнозируют рекордный спрос на авиабилеты летом 2024 года

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Самолет на посадочной полосе. Рядом автомобиль
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководители авиакомпаний прогнозируют рекордное количество полетов летом 2024 года. Они также ожидают, что спрос на билеты первого класса сильно вырастет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Хотя авиационная отрасль в последнее время находится в центре внимания из-за множества проблем в области безопасности, руководители авиакомпаний говорят, что нет никаких признаков снижения спроса на авиабилеты.

Эндрю Носелла, коммерческий директор United Airlines, заявил, что в этом году авиакомпания намерена перевезти рекордное количество путешественников. Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан подтвердил, что спрос на международные рейсы все еще высок. По его словам, весенне-летний туристический сезон 2024 года может принести авиакомпании рекордные продажи.

Эксперты отмечают, что спрос на авиаперелеты оставался устойчивым, несмотря на постоянную инфляцию, которая оказывала давление на домохозяйства. Авиакомпании также столкнулись с более высокими затратами на топливо и рабочую силу: новые контракты дают пилотам и другим работникам большие прибавки после многих лет застоя в оплате труда.

Тем не менее, спрос на международные поездки и восстановление корпоративных поездок способствовали развитию глобальных перевозчиков. Прогнозы Delta и United на второй квартал превзошли оценки Уолл-стрит. По словам руководителей компаний, клиенты, похоже, готовы платить за салон первого класса и другие элементы комфорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2086955-eksperty-prognoziruyut-rekordnyy-spros-na-aviabilety-letom-2024-goda/

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