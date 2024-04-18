Падение курса иены сделало шопинг в Японии более привлекательным для иностранцев

Все больше любителей предметов роскоши отправляются на шопинг в Японию, поскольку слабая иена открывает новые возможности для путешественников, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Резкое падение курса иены в сочетании с тем фактом, что ряд премиальных брендов не скорректировали свои цены с учетом изменений курса, спровоцировали редкую возможность приобрести предметы роскоши со скидкой. Например, часы TAG Heuer Carrera в Токио продаются за 785 тысяч иен (5087 долларов США). В Нью-Йорке эти же часы нельзя купить дешевле 6450 долларов.

Этот фактор привлекает в Японию дополнительное количество туристов. Некоторые из них приобретают товар за низкую в цену в Японии, чтобы потом продать его за полную цену в США или Европе.

Иена ослабла примерно на 45% с начала пандемии COVID-19. Если раньше в торговых районах японской столицы можно было преимущественно услышать китайскую речь, то теперь с одинаковой вероятностью здесь можно встретить людей, говорящих на английском, французском и испанском.

Дебора Эйткен, старший аналитик по акциям глобальных товаров класса люкс в Bloomberg Intelligence, заявила, что зачастую производители предметов роскоши корректируют стоимость старых коллекций, однако из-за волатильности курсов может возникнуть краткосрочная ситуация, когда сообразительные покупатели могут купить дорогие товары намного дешевле. Сейчас, по ее словам, в Японии наступил именно такой момент.