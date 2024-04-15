Эксперты рассказали, почему энергетическая отрасль Европы отстает от США и Китая

Глава Международного энергетического агентства высказал критику в адрес Европы за ее отставание от США и Китая в развитии энергетической политики, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Фатих Бирол, исполнительный директор Международного энергетического агентства, отметил, что европейская промышленность в настоящее время расплачивается за две фундаментальные ошибки, совершенные властями, которые полагались на российский газ и отказывались от развития ядерной энергетики.

По его мнению, европейскому блоку необходим новый генеральный план по развитию промышленности, чтобы восстановить экономику и соревноваться с США и Китаем. В настоящее время европейские страны отстают от мировых лидеров в развитии "зеленых" технологий. Цены на электроэнергию в Европе превышают цены в США.

Тем не менее, данные энергетической службы свидетельствуют, что ЕС успешно сократил зависимость от российского газа после начала войны в Украине. В 2023 году ЕС впервые произвел больше электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с газом.

Ранее доля газа из России составляла более 40% от общего объема поставок в Европу, но в 2023 году она снизилась до 15%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа, который доставляется из России морским транспортом.