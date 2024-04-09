Испания откажется от "золотых виз" для богатых иностранцев

Испания откажется от выдачи "золотых виз" для богатых иностранцев, вложившихся в недвижимость на территории страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Испания стала последней страной ЕС, которая решила отменить действие "золотых виз", привлекавших иностранных инвесторов, поскольку растущие цены на жилье влияют на недовольство граждан, вызванное данными программами.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что на этой неделе правительство предпримет первые шаги по отмене виз, которые были введены в 2013 году и позволяли инвесторам, потратившим не менее 500 тысяч евро на недвижимость, получить право на постоянное проживание в Испании.

"Мы примем необходимые меры, чтобы жилье снова стало правом, а не спекулятивным бизнесом. Мы должны гарантировать это нашим гражданам", — сказал Санчес, глава коалиционного правительства, возглавляемого социалистами.

Решение Испании последовало за прошлогодними мерами Португалии и Ирландии по отмене виз, связанных с недвижимостью. Ранее во всех трех странах действовали программы, призванные привлечь иностранных инвесторов и стимулировать восстановление экономики после финансового кризиса, вызванного крахом рынков недвижимости.

Европейская комиссия не раз критиковала практику выдачи "золотых виз", ссылаясь на небезопасность данных мер, а также на опасения по поводу возможной коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В 2022 году комиссия призвала положить конец данной практике.