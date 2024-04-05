Глава Минфина США прилетела в Китай и начала переговоры с местными властями

Министр финансов США Джаннет Йеллен во время своего визита в Китай призвала китайских коллег создать равные условия для местных и американских компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Во время встречи с Ван Вейчжуном, губернатором провинции Гуандун, глава Минфина США Джаннет Йеллен заявила, что американской и китайской стороне крайне важно достичь открытого диалога по спорным вопросам. По ее словам, главной проблемой являются избыточные производственные мощности, имеющиеся в распоряжении Китая, поскольку это может негативно сказаться на производственном секторе других стран.

Йеллен стала первым чиновником из кабинета министров США, посетившим Китай с тех пор, как президент Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в ноябре 2023 года. Ранее она заявляла, что США считают несправедливой торговую практику, действующую в Китае. По данным главы Минфина США, эту обеспокоенность разделяют многие европейские страны.

Эсвар Прасад, профессор торговли в Корнелльском университете, считает, что целью визита Йеллен в Китай является стремление подтолкнуть Пекин к поддержке внутреннего потребления.

Минфину США крайне важно гарантировать американским компаниям конкурентные условия в технологическом секторе, особенно в области экологически чистой энергетики и электромобилей. Кроме того, Минфин озабочен тем, чтобы компании из США имели доступ ко всем рынкам и не были заблокированы конкурентами из Китая.