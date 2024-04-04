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Сингапур может потерять миллиарды долларов из-за глобального потепления, заявили эксперты

Опубликовано:

Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что глобальное потепление угрожает будущему экономики Сингапура. Убытки страны могут достигнуть почти двух миллиардов долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Экономические потери Сингапура из-за теплового стресса могут удвоиться до 1,64 млрд долларов в 2035 году по сравнению с 2018 годом, предшествовавшим пандемии. Глобальное потепление будет влиять на снижение производительности труда. Такие выводы сделали исследователи Медицинской школы Йонг Лу Линь Национального университета Сингапура.

Еще в 2018 году тепловая нагрузка привела к падению средней производительности на 11,3% в четырех крупных секторах экономики Сингапура — сфере услуг, строительстве, производстве и сельском хозяйстве. И ситуация будет ухудшаться.

Ожидается, что производительность упадет до 14% в 2035 году, что приведет к экономическим потерям в размере 2,22 млрд сингапурских долларов (1,64 миллиарда долларов США) с поправкой на инфляцию.

Потери будут значительно выше для работников, подвергающихся неблагоприятным условиям окружающей среды — тех, кто работает под солнцем или подвергается воздействию других источников тепла. Например, постоянно находится рядом с нагревающимся оборудованием.

Ранее в феврале ученые предупредили, что мир впервые за весь год преодолел ключевой порог потепления. В июле прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир отошел от глобального потепления к "эре глобального кипения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2078690-singapur-mozhet-poteryat-milliardy-dollarov-iz-za-globalnogo-potepleniya-zayavili-eksperty/

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