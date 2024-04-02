Эксперты: Профессии сварщика и сантехника стали популярны среди молодежи

Представители поколения зумеров стали все чаще выбирать рабочие специальности, считая их более востребованными и высокооплачиваемыми, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным Национального студенческого информационного центра США, число студентов, зачисленных на факультеты, связанные с рабочими специальностями, в 2023 году выросло на 16% и достигло самого высокого уровня с 2018 года. Молодежь выбирает профессии сварщика, сантехника, специалиста по ремонту отопительного оборудования и т.д.

Как правило, они поступают в общественные колледжи США, образование в которых ориентировано на практику и не отнимает много времени. Например, профессию сварщика можно получить за 9 месяцев.

Как отмечают эксперты, рост зарплат в данном секторе сделал рабочие профессии более привлекательными. Стоимость высшего образования резко возросла за последние годы. У многих молодых людей нет уверенности в том, что в будущем у них будет достаточно денег, чтобы выплачивать свой образовательный кредит.

При этом предприятия в США в настоящее время испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов, возникшую на фоне того, что опытные профессионалы массово выходят на пенсию. Во всех штатах остро не хватает электриков, сантехников и сварщиков. Поэтому зарплаты квалифицированных специалистов в данной отрасли резко выросли.

Действующие специалисты данных отраслей в целом позитивно оценивают будущее своих профессий. Прошлогодний опрос квалифицированных работников, проведенный сайтом Thumbtack, показал, что 94% специалистов готовы посоветовать своим детям стать сварщиками и сантехниками.