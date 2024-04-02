Рост цен на золото начал останавливаться на фоне снижения инфляции в США

Рост цен на золото стал постепенно останавливаться на фоне замедления инфляции, зафиксированного Федеральной резервной системой США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В первые дни апреля цены на золотые слитки подскочили до 2265,73 долларов за унцию. При этом показатель базовой инфляции ФРС США, базовый индекс расходов на личное потребление, снизился по итогам февраля.

Сразу после этого известия рост цен на золото замедлился, спровоцировав дебаты относительно того, насколько сильно центральный банк США будет снижать процентную ставку в этом году.

Аналитики рынка оценивают вероятность сокращения ставки ФРС в июне всего лишь на 53%, а в сентябре — на 62%. Более низкая ставка обычно благоприятна для золота, по которому не выплачиваются проценты.

Стоимость золота возросла на целых 13% с начала 2024 года. Этому способствовал ряд факторов: перспектива смягчения денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков, а также усиление напряженности на Ближнем Востоке и в Украине.

Центральные банки также активно покупали металл. То же самое делали и частные инвесторы. Особенно популярно золото стало в Китае, поскольку граждане стремятся сохранить свои архивы на фоне экономических проблем в стране.