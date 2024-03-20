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Эксперт: Торговая напряженность между Китаем и Европой может обостриться

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Флаги Китая и Гонконга
Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Торговая напряженность между Пекином и Европой может обостриться из-за удешевления процесса производства в стратегических областях в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Йенс Эскелунд, президент Торговой палаты Европейского Союза в Китае, заявил, что торговая напряженность между Европой и Пекином, скорее всего, обострится из-за растущей способности Китая запускать более дешевое производство в стратегических отраслях экономики.

"Европа не может просто смириться с тем, что стратегические европейские предприятия, составляющие промышленную базу блока, постепенно вытесняются с рынка конкурентами из Китая. Именно в такой ситуации торговля становится вопросом безопасности", — сказал Эскелунд.

Власти Китая рассматривают высокотехнологичное производство как способ повысить технологическую самодостаточность и избавить экономику от зависимости от недвижимости. Инвестиции и государственная финансовая поддержка производства увеличились. При этом поддержка сектора недвижимости снизилась.

Акцент Пекина на производстве вызвал обеспокоенность в Европе: способность Китая производить гораздо больше товаров, чем евроблок может привести к ценовым войнам.

По словам Эскелунда, такая ситуация наблюдается в химической промышленности, металлургии и производстве электрокаров. По его словам, между Европой и Китаем должны состояться переговоры, после которых обе стороны должны договориться о неприкосновенности существующих торговых потоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2071284-ekspert-torgovaya-napryazhennost-mezhdu-kitaem-i-evropoy-mozhet-obostritsya/

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