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Процентную ставку впервые за 17 лет повысили в Японии

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японская иена
Иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил базовую процентную ставку, положив конец политике отрицательных процентных ставок, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Краткосрочная ставка была повышена до диапазона от 0 до 0,1% с минус 0,1%. Таким образом, Япония подтверждает озвученные намерения уйти от ультрамягкой денежно-кредитной политики. Это первое повышение процентной ставки, произошедшее в стране с февраля 2007 года.

Банк установил целевой показатель инфляции в 2%, однако власти по-прежнему осторожны в отношении "нормализации" денежно-кредитной политики или полного отказа от отрицательных ставок. При этом последние данные показали, что инфляция в стране снизилась.

Действия бизнеса также подчеркивают, что данная политика может иметь долгосрочные последствия для Японии. Многие компании уже объявили о значительном повышении заработной платы в рамках переговоров с профсоюзами.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда неоднократно заявлял, что банк пересмотрит политику отрицательной процентной ставки, если целевой показатель инфляции в 2% будет достигнут, а компании начнут повышать заработные платы.

Политика японского центрального банка существенно отличается от политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, которые обычно повышают процентную ставку в стремлении обуздать инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2070714-protsentnuyu-stavku-vpervye-za-17-let-povysili-v-yaponii/

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