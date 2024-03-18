Самые популярные страны среди инвесторов назвали эксперты

Дания, Швеция, Финляндия, США и Великобритания вошли в список стран с наибольшим количеством инвесторов, составленный Институтом Милкена, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету Глобального индекса возможностей (GOI) Института Милкена, четыре из пяти самых любимых направлений для инвестиций расположены в Европе. Дания возглавила рейтинг в этом году, получив первое место по показателю легкости ведения бизнеса в стране, а также другим нормативным показателям.

Индекс учитывает 100 показателей по пяти категориям: восприятие бизнеса, основы экономики, финансовые услуги, институциональная основа, а также международные стандарты и политика.

Та же Дания заняла лишь третье место по экономическим показателям, которые отражают макроэкономическое развитие страны, востребованность рабочей силы и усилия властей по созданию устойчивой экономики и общества.

В пятерку стран, являющихся самыми привлекательными для инвесторов, вошли Дания, Швеция, Финляндия, США и Великобритания.

Согласно отчету, страны Азии с формирующимся рынком и развивающиеся страны показали хорошие результаты по сравнению с другими регионами. Им удалось привлечь более половины (53,2%) средств инвесторов в период с 2018 по 2022 годы.