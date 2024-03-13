Эксперты: США могут ввести новые ограничения против Китая в 2024 году

Эксперты заявляют, что в 2024 году США, вероятнее всего, введут дополнительные ограничения по отношению к Китаю, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Стивен Окун, основатель и генеральный директор консалтинговой компании APAC Advisors, заявил, что США, вероятно, введут дополнительные ограничения, чтобы сдержать конкуренцию со стороны Китая. Вопрос только в том, насколько серьезными будут данные ограничения.

На прошлой неделе законодатели проголосовали за принятие законопроекта, требующего от китайской компании ByteDance продать соцсеть TikTok американским инвесторам. В противном случае США готовы заблокировать данное приложение на своей территории. Спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что законопроект о продаже TikTok будет вынесен на рассмотрение на этой неделе.

"Пока TikTok принадлежит ByteDance и, следовательно, обязан сотрудничать с Коммунистической партией Китая, он представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности", — говорится в заявлении специального комитета сената.

В последние годы США усиливают давление на китайские компании, особенно в секторах полупроводниковой промышленности, производства электромобилей и биотехнологий.

На прошлой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что китайские компании по производству электрокаров способны наводнить рынок США своими автомобилями. Исходя из этого, есть вероятность, что следующие ограничения будут касаться именно деятельности компаний, производящих электромобили.