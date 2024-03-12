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Бананы могут резко подорожать во всем мире, заявили эксперты

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Три банана в кожуре и кусочки банана в тарелочке
Бананы. Иллюстративное фото: Freepik

Бананы могут резко подорожать по всему миру из-за неурожая и засухи в африканском регионе, предупредили международные эксперты, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В настоящее время в Риме проходит World Banana Forum, всемирный конгресс поставщиков и продавцов бананов. Представители отрасли ежегодно собираются в итальянской столице, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед ними.

Паскаль Лю, старший экономист форума, отмечает, что изменения климата представляют огромную угрозу для поставок, усугубляя последствия быстро распространяющихся инфекций, поразивших плодовые культуры в африканском регионе, а также в Австралии и Азии.

Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Только Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.

На прошлой неделе британские потребители столкнулись с тем, что бананы на какое-то время исчезли с полок супермаркетов из-за задержек поставок, вызванных штормом, затронувшим грузовое судно.

Профессор Дэн Беббер из Университета Эксетера отметил, что производство бананов использует технологии, способные ускорять или замедлять процесс созревания бананов, однако глобальное потепление и инфекции, поражающие плодовые культуры, все равно представляют серьезную угрозу.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, которая распространилась из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Даже если одно дерево плантации заражается этим грибком, гибнут все банановые деревья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2066682-banany-mogut-rezko-podorozhat-vo-vsem-mire-zayavili-eksperty/

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