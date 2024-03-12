Бананы могут резко подорожать во всем мире, заявили эксперты

Бананы могут резко подорожать по всему миру из-за неурожая и засухи в африканском регионе, предупредили международные эксперты, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время в Риме проходит World Banana Forum, всемирный конгресс поставщиков и продавцов бананов. Представители отрасли ежегодно собираются в итальянской столице, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед ними.

Паскаль Лю, старший экономист форума, отмечает, что изменения климата представляют огромную угрозу для поставок, усугубляя последствия быстро распространяющихся инфекций, поразивших плодовые культуры в африканском регионе, а также в Австралии и Азии.

Банан является самым экспортируемым фруктом в мире. Только Великобритания ежегодно импортирует около 5 млрд бананов, 90% которых продаются через крупные супермаркеты.

На прошлой неделе британские потребители столкнулись с тем, что бананы на какое-то время исчезли с полок супермаркетов из-за задержек поставок, вызванных штормом, затронувшим грузовое судно.

Профессор Дэн Беббер из Университета Эксетера отметил, что производство бананов использует технологии, способные ускорять или замедлять процесс созревания бананов, однако глобальное потепление и инфекции, поражающие плодовые культуры, все равно представляют серьезную угрозу.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, которая распространилась из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Даже если одно дерево плантации заражается этим грибком, гибнут все банановые деревья.