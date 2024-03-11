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Почему Франция использует экологичное строительство для Олимпиады 2024 года, рассказали эксперты

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Логотип Олимпиады 2024 на шарфе
Лого Олимпиады-2024. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Олимпийские игры 2024 года в Париже могут завоевать статус самых экологичных соревнований, поскольку власти Франции необычно подошли к проектированию Олимпийского центра, передает Bloomberg.

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Спортивный центр на пять тысяч зрительских мест на окраине Парижа был спроектирован архитектурными компаниями Ateliers 2/3/4/ и VenhoevenCS. Основным строительным материалом для здания стало дерево, а собрано оно было по принципу Lego: из нескольких крупных частей.

Каждый город, принимающий летние Олимпийские игры, использует это событие как повод, чтобы реализовать давно запланированный проект. Так, в 2004 году власти Афин расширили местный метрополитен, а в 2012 году благодаря Олимпиаде удалось использовать большой участок заброшенной земли в Лондоне.

Власти Парижа захотели пойти другим путем и решили, что главным наследием Олимпиады 2024 года должно стать устойчивое развитие. Так, Олимпийская деревня к северу от Парижа станет экокварталом, все здания которого будут построены из дерева и стекла. Энергия будет добываться с помощью тепловых насосов и возобновляемых источников энергии.

Также было объявлено, что 95% олимпийских объектов после окончания Олимпиады будут демонтированы для повторного использования. Власти надеются, что Олимпиада станет стартом для трансформации строительной отрасли Франции. При этом отраслевые эксперты с оптимизмом смотрят на готовность Франции реализовать данную инициативу.

Люк Флуассак, консультант по вопросам окружающей среды и исследователь Тулузского университета, отметил, что Франция не так активно использует дерево в строительстве, как это делают в Германии и Австрии, однако у страны есть все шансы улучшить свои показатели благодаря использованию других экологически чистых материалов. Например, соломы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2066025-pochemu-frantsiya-ispolzuet-ekologichnoe-stroitelstvo-dlya-olimpiady-2024-goda-rasskazali-eksperty/

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