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Toyota инвестирует в экономику Бразилии 2,2 млрд долларов

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Японский автопроизводитель Toyota собирается инвестировать в экономику Бразилии 2,2 млрд долларов в течение ближайших нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

О том, что Toyota заключила соглашение с правительством Бразилии, в эти выходные заявили местные СМИ. В компании пока никак не прокомментировали данное заявление. Ожидается, что объявление будет сделано во вторник, 5 марта.

При этом вице-президент и министр промышленности Бразилии Жеральдо Алкмин подтвердил данный факт и сообщил, что объявление будет сделано перед работниками завода Toyota в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу. Он добавил, что инвестиции, как ожидается, позволят создать две тысячи новых рабочих мест и запустить новые модели авто.

Toyota станет последним мировым автопроизводителем, который обнародует планы дополнительных инвестиций в Бразилию в этом году, вслед за такими компаниями, как Volkswagen, General Motors и Hyundai.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064299-toyota-investiruet-v-ekonomiku-brazilii-22-mlrd-dollarov/

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