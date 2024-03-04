Toyota инвестирует в экономику Бразилии 2,2 млрд долларов

Японский автопроизводитель Toyota собирается инвестировать в экономику Бразилии 2,2 млрд долларов в течение ближайших нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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О том, что Toyota заключила соглашение с правительством Бразилии, в эти выходные заявили местные СМИ. В компании пока никак не прокомментировали данное заявление. Ожидается, что объявление будет сделано во вторник, 5 марта.

При этом вице-президент и министр промышленности Бразилии Жеральдо Алкмин подтвердил данный факт и сообщил, что объявление будет сделано перед работниками завода Toyota в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу. Он добавил, что инвестиции, как ожидается, позволят создать две тысячи новых рабочих мест и запустить новые модели авто.

Toyota станет последним мировым автопроизводителем, который обнародует планы дополнительных инвестиций в Бразилию в этом году, вслед за такими компаниями, как Volkswagen, General Motors и Hyundai.