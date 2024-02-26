Не зарплатой единой: получают ли казахстанцы премии и льготы на работе

Зарплата – не единственное вознаграждение за работу. Как выяснили аналитики, в Казахстане 85% компаний регулярно выписывают работникам премии. О том, за что награждают сотрудников, читайте на NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам 2023 года почти достигла 400 тыс. тенге. Естественно, не везде и не всем платят такие деньги, однако зарплата не является единственным, что получают работники за свой труд.

Как выяснили специалисты международной аудит-консалтинговой компании Ernst & Young Kazakhstan, в Казахстане многие работодатели активно выписывают премии своим сотрудникам – такой способ вознаграждения используют 86% компаний.

При этом 43% компаний выплачивают единоразовые премии, 34% – практикуют проектное премирование и 10% используют программы долгосрочной мотивации – практика, когда успехи компании напрямую влияют на доходы работников.

Как считают эксперты, переменное вознаграждение сотрудников выгодно и самим работодателям, ведь оно совмещает в себе сразу несколько плюсов:

помогает привлекать в компанию полезных специалистов и удержать их;

повышает продуктивность сотрудников, которые понимают, что их труд ценят;

мотивирует работников достигать новые цели;

помогает сохранять баланс интересов акционеров и менеджмента, а также краткосрочных и долгосрочных целей.

В Казахстане часто выписывают премию за выполнение плана продаж, расширение портфеля проектов, снижение себестоимости товара, конверсию покупателей, оптимизацию производственных процессов, повышение качества обслуживания клиентов, выполнения плана мероприятий по социально-корпоративной устойчивости, а также за выполнение показателей по охране труда и техники безопасности.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При этом работодатели не ограничиваются только премиями. Многие компании предоставляют своим сотрудникам различные льготы: обеспечивают питанием (это практикуют 45% компаний), оплачивают мобильную связь (53%) или предоставляют развозку (51%).

Льготный отдых предоставляют 24% компаний, а примерно 8% оплачивают такси. При этом 91% работодателей передают детям работников новогодние подарки.

Стоит отметить, что 57% компаний предпочитают использовать нематериальное поощрение: награждают сотрудников грамотами и медалями, организовывают тимбилдинги и совместные мероприятия, такие как "День кино" и "День семьи", или же просто дарят сувенирную продукцию и мерч компании.

Интересно, что 6% казахстанских компаний используют так называемый "кафетерий льгот" – механизм при котором сотрудники сами могут выбрать себе льготы.

Самые популярные "бонусы" связаны со спортивными абонементами или дополнительным медицинским страхованием. Также часто компании полностью или частично оплачивают обучение сотрудников и их детей или даже путевки на отдых.

Таким образом, многие казахстанские работодатели понимают, что одной зарплаты, чтобы замотивировать сотрудника, бывает недостаточно: льготы, премии и различные поощрения являются важной составляющей успеха компании.