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LVMH создала новую компанию, которая будет выпускать фильмы о моде

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Упаковка с попкорном стоит на подлокотнике сиденья в кинотеатре
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

Производитель предметов роскоши LVMH запустит собственную компанию, которая будет выпускать собственные фильмы, сериалы и телешоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Французская группа люксовых брендов LVMH осваивает мир голливудских развлечений, стремясь продвигать 75 брендов группы через кино и телевидение.

Предприятие, названное 22 Montaigne Entertainment, будет работать под руководством Антуана Арно, старшего сына основателя LVMH Бернара Арно, а также Аниша Мелвани, председателя LVMH North America.

Платформа будет создана в сотрудничестве с Superconnector Studios, американской консалтинговой компанией, которая связывает бренды с продюсерскими компаниями, знаменитостями и студиями развлекательного бизнеса.

LVMH стремится через массовую культуру продвигать бренды группы, в которую входят модные дома Louis Vuitton и Dior, а также ювелирная компания Tiffany&Co.

Некоторые фильмы, посвященные модным домам и затрагивающие деятельность брендов, обрели культовый статус в мировой культуре. Ярким примером является фильм 1961 года "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн. Одним из свежих примеров стал "Дом Гуччи" 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2062615-lvmh-sozdala-novuyu-kompaniyu-kotoraya-budet-vypuskat-filmy-o-mode/

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