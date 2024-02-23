Почему крупным городам нужно вкладываться в развитие ночной жизни, рассказали эксперты

Мировые мегаполисы переходят на круглосуточный режим работы заведений, поскольку клубная жизнь становится важной частью экономической активности городов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Нью-Йорк принято называть "городом, который никогда не спит", хотя технически он не является таковым. В 04.00 заведения мегаполиса обязаны закрыться в связи с соответствующим предписанием властей. По-настоящему неспящими городами можно назвать Токио и Берлин, в которых большинство заведений работают в режиме 24/7.

В скором времени к этому списку должен присоединиться канадский Монреаль. Сейчас бары и рестораны этого города обязаны закрываться в 03.00, однако в скором времени власти планируют открыть новую круглосуточную зону в центре города.

Политика, направленная на круглосуточную работу городских заведений, набирает обороты с тех пор, как в 2013 году Амстердам начал выдавать лицензии на круглосуточную работу. Лондон, Нью-Йорк и Цюрих тоже начали выдавать отдельным организациям такое разрешение.

И хотя зачастую, когда речь идет о круглосуточной работе, многие имеют в виду бары и клубы, эксперты говорят, что пользу получают не только питейные заведения, но и экономика города в целом.

Ночные часы являются важной частью экономической деятельности многих городов. Согласно отчету Clubcommission Berlin за 2019 год, в Берлине клубный туризм ежегодно привлекает более трех миллионов приезжих.

"Если вы хотите создать культуру ночного образа жизни в городе, речь идет не только о клубах. Важно создать в городе доступную инфраструктуру. В частности, круглосуточный общественный транспорт должен быть доступен всем, в том числе, и людям, живущим в пригороде.

Автобусы не могут прекратить ходить в полночь. Только так город может извлечь экономическую пользу от ночной жизни", — говорит Лутц Лейхсенринг, член исполнительного совета Комиссии Берлина по вопросам ночных клубов.