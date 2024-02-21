Эксперты назвали страну, которую ждет самый резкий рост благосостояния в следующие 10 лет

Эксперты назвали страну, которую ожидает резкий скачок благосостояния в течение следующего десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно анализу, проведенному глобальной аналитической компанией New World Wealth и консультантами по инвестиционной миграции Henley&Partners, благосостояние Вьетнама увеличится на 125% в течение следующих 10 лет. Этот прогноз включает в себя рост ВВП на душу населения и увеличение числа миллионеров в стране.

Эксперты указывают на укрепление статуса Вьетнама как глобального производственного центра, который будет привлекать транснациональные компании в различных отраслях, таких как технологии, автомобильное производство, электроника, швейная и текстильная промышленность.

Аналитик Эндрю Амойлс подчеркивает, что Вьетнам становится предпочтительной производственной базой для многих компаний, что способствует увеличению благосостояния страны. В настоящее время во Вьетнаме проживают 19 400 миллионеров и 58 сантимиллионеров (класс людей, которые имеют 100 млн долларов США и более в инвестируемых активах).

На втором месте по росту благосостояния, согласно прогнозам, окажется Индия, которая к 2027 году станет третьей по величине экономикой мира, с прогнозируемым увеличением благосостояния на 110%.