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Коммунистическая партия Китая собирается жестче контролировать рынок технологий

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Коммунистическая партия Китая собирается усилить свою роль в управлении технологической промышленностью страны, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На заседании центрального комитета партии, прошедшего под председательством Си Цзиньпина, было заявлено, что партия усовершенствует механизм, с помощью которого высшие лица, принимающие решения в ЦК, будут управлять работой технологической отрасли.

Заявление не содержит подробных разъяснений, однако предполагается, что Пекин усилит свою роль в распределении средств для приоритетных секторов, таких как полупроводники и искусственный интеллект. Эти усилия призваны обогнать США в технологической гонке двух стран.

При Си Цзиньпине партия начала играть более важную роль во всех отраслях: от финансов до рынков и технологий. Особенно остро ситуация изменилась после того, как власти наложили ограничения на такие компании, как Alibaba и Ant.

Эта тенденция усилилась во время спада экономики после пандемии COVID-19 и последующего кризиса недвижимости, поскольку Пекин изо всех сил пытался контролировать ситуацию, сдерживать негативные последствия в сфере недвижимости и разрабатывать стимулы для оживления экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2061880-kommunisticheskaya-partiya-kitaya-sobiraetsya-zhestche-kontrolirovat-rynok-tehnologiy/

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