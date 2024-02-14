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Шоколад подорожал ко Дню святого Валентина во всем мире

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Темный шоколад
Шоколад. Иллюстративное фото: pexels.com

Цены на шоколад ко Дню святого Валентина значительно выросли на фоне неурожая какао в Гане и Кот-д’Ивуаре, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Букет роз, коробка шоколадных конфет и романтичный ужин на двоих давно считаются "базовым набором" Дня святого Валентина для жителей многих стран. Однако в 2024 году влюбленные могут быть удивлены рекордно высокими ценами на шоколад.

Цены на какао взлетели до рекордно высокого уровня на прошлой неделе, поскольку ухудшение погодных условий снизило урожайность в Гане и Кот-д’Ивуаре, на которые приходится 60% мирового производства какао.

"Это привело к снижению производства и спровоцировало дефицит поставок какао на рынке", — сказал Сергей Четвертаков, главный аналитик рынков какао и сахара в S&P Global.

Он также отметил, что недостаточные поставки какао наблюдаются третий год подряд, добавив, что в ближайшем будущем ситуация не улучшится. Фьючерсы на какао выросли почти на 40% с начала 2024 года и достигли рекордного максимума в 5874 доллара за метрическую тонну.

Дэвид Бранч, старший вице-президент Агропродовольственного института Уэллс Фарго, заявил, что в ближайшие годы шоколад станет еще дороже. При этом Национальная ассоциация кондитеров сообщила, что 92% опрошенных американцев заявили, что в обязательном порядке будут покупать шоколад на День святого Валентина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060882-shokolad-podorozhal-ko-dnyu-svyatogo-valentina-vo-vsem-mire/

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