McDonald’s и Starbucks заявили об убытках из-за ситуации на Ближнем Востоке

Две крупнейшие ресторанные компании США McDonald’s и Starbucks заявили, что военный конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС нанес удар их бизнесу, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции McDonald’s упали почти на 4% после того, как компания сообщила, что замедление продаж на Ближнем Востоке способствовало падению выручки в четвертом квартале. Акции Starbucks упали примерно на 2%, когда компания сообщила, что война также повлияла на ее продажи в США в последнем квартале 2023 года.

Два ресторанных гиганта стали одними из крупнейших компаний США, заявивших, что конфликт на Ближнем Востоке нанес ущерб их продажам и, вероятно, также ударит по спросу в будущих кварталах. Неясно, столкнутся ли другие ресторанные компании с аналогичным спадом.

Starbucks стала объектом бойкотов, когда Starbucks Workers United, представляющая сотни объединенных в профсоюзы кофеен данной сети, опубликовала сообщение в поддержку Палестины, что вызвало негативную реакцию со стороны консерваторов. Starbucks попыталась дистанцироваться от твита, который профсоюз удалил, и подала в суд на Workers United за нарушение прав на товарный знак.

McDonald’s столкнулся с падением продаж на Ближнем Востоке в четвертом квартале 2023 года после того, как израильское подразделение компании предложило скидки для солдат. Это вызвало бойкот со стороны клиентов, которые выступают против наступления страны в секторе Газа.

По словам аналитика TD Cowen Эндрю Чарльза, на Ближний Восток обычно приходится около 2% мировых продаж McDonald’s и 1% его глобальной прибыли до вычета процентов и налогов.