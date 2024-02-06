Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

McDonald’s и Starbucks заявили об убытках из-за ситуации на Ближнем Востоке

Опубликовано:

Бургер лежит на тарелке
Фаст-фуд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Две крупнейшие ресторанные компании США McDonald’s и Starbucks заявили, что военный конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС нанес удар их бизнесу, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Акции McDonald’s упали почти на 4% после того, как компания сообщила, что замедление продаж на Ближнем Востоке способствовало падению выручки в четвертом квартале. Акции Starbucks упали примерно на 2%, когда компания сообщила, что война также повлияла на ее продажи в США в последнем квартале 2023 года.

Два ресторанных гиганта стали одними из крупнейших компаний США, заявивших, что конфликт на Ближнем Востоке нанес ущерб их продажам и, вероятно, также ударит по спросу в будущих кварталах. Неясно, столкнутся ли другие ресторанные компании с аналогичным спадом.

Starbucks стала объектом бойкотов, когда Starbucks Workers United, представляющая сотни объединенных в профсоюзы кофеен данной сети, опубликовала сообщение в поддержку Палестины, что вызвало негативную реакцию со стороны консерваторов. Starbucks попыталась дистанцироваться от твита, который профсоюз удалил, и подала в суд на Workers United за нарушение прав на товарный знак.

McDonald’s столкнулся с падением продаж на Ближнем Востоке в четвертом квартале 2023 года после того, как израильское подразделение компании предложило скидки для солдат. Это вызвало бойкот со стороны клиентов, которые выступают против наступления страны в секторе Газа.

По словам аналитика TD Cowen Эндрю Чарльза, на Ближний Восток обычно приходится около 2% мировых продаж McDonald’s и 1% его глобальной прибыли до вычета процентов и налогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2059339-mcdonalds-i-starbucks-zayavili-ob-ubytkah-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.