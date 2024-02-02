Спрос на золото достиг рекордного уровня в мире в 2023 году

Спрос на золото достиг рекордно высокого уровня в 2023 году. На это повлияли геополитическая напряженность в мире и слабость экономики Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как говорится в отчете Всемирного совета по золоту, на фоне продолжающейся войны в Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке, инвесторы направили свое внимание на активы-убежища, одним из которых традиционно принято считать золото.

Общий объем сделок с золотом в 2023 году составил 4899 тонн по сравнению с 4741 тонной в 2022 году, включая внебиржевые сделки. В отличие от торговли, проводимой на бирже, внебиржевые сделки происходят непосредственно между двумя сторонами.

Отмечается, что военные конфликты, а также замедление темпов роста экономики Китая могут влиять на растущие цены на золото в течение всего 2024 года. В декабре 2023 года цены на данный металл достигли рекордного максимума в 2100 долларов за унцию.

На это повлиял тот факт, что покупать больше золота начали не только розничные инвесторы, но и центральные банки. Покупки центральных банков превышают 1000 тонн уже второй год подряд.

В отчете показано, что крупнейшим покупателем золота в 2023 году стал Народный банк Китая, который закупил 225 тонн, увеличив свои запасы до 2235 тонн.