Китай не смог опередить Японию в рейтинге крупнейших в мире экспортеров авто в 2023 году

Китаю не удалось сместить Японию с лидерской позиции в рейтинге крупнейших в мире экспортеров автомобилей по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Данные японской таможни показали, что в прошлом году страна экспортировала 5,97 млн автомобилей. Таможенный орган Китая в свою очередь заявил, что китайским компаниям удалось экспортировать 5,22 млн авто.

По данным Министерства торговли Китая, более 70% экспорта автомобилей страны в 2023 году пришлось на автомобили с бензиновым двигателем. Однако экспорт транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, продолжает расти. При этом большинство автомобилей с бензиновым двигателем отправились в Россию.

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие автопроизводители покинули российский рынок. И этот вакуум заполнили китайские компании. За первые одиннадцать месяцев 2023 года поставки китайских автомобилей в Россию выросли примерно в шесть раз по сравнению с 2022 годом", — заявила Сара Тан, экономист Moody’s Analytics.

Она также отметила, что Мексика является для Китая еще одним основным направлением для экспорта автомобилей с бензиновым двигателем. При этом в Бельгию и Великобританию китайские компании в основном поставляют электромобили.