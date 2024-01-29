Китай и США заявили о готовности совместно создавать благоприятную среду для бизнеса

Власти Китая заявили, что будут сотрудничать с США в 2024 году. Две страны будут совместно работать над созданием стабильной и предсказуемой среды для бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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После визита министра торговли США Джины Раймондо в Китай летом 2023 года страны договорились проводить регулярные встречи на уровне министров. Недавно стало известно, что в январе министр торговли Китая Ван Вэньтао поговорил по телефону с Раймондо.

Как сообщил министр торговли Китая, данное общение является сигналом к тому, что США и Китай стремятся создать благоприятную среду для экономического и торгового сотрудничества двух стран.

Он также отметил, что санкции приносят неопределенность в бизнес и значительно увеличивают затраты на соблюдение требований, однако не упомянул конкретные ограничения, которые в последние годы были приняты в США для технологических компаний Китая.

За последние два года администрация президента США Джо Байдена ввела экспортный контроль, который ограничивает возможность китайских компаний покупать высококачественные полупроводники у американских предприятий.

Вашингтон заявил, что это ограничение является способом лишить китайскую армию доступа к передовым технологиям, сохраняя при этом сотрудничество в других областях.

"Мы всегда говорили, что общие интересы Китая и США в экономике и торговле намного важнее различий в наших подходах", — сказал Ван.