Австралия отменила выдачу "золотых виз" для богатых иностранцев

Австралия прекратила прием заявок со стороны иностранцев, которые хотят получить визу по программе "Золотой инвестор", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил заявила, что рассмотрение всех заявок по программе "Золотой инвестор" в настоящее время приостановлено. Новые заявки в рамках данного проекта приниматься также не будут.

Ранее, согласно условиям данной программы, иностранный гражданин мог инвестировать в экономику Австралии более 5 млн австралийских долларов (3,3 млн долларов США) и получить разрешение на проживание в стране. Таким образом, правительство стимулировало приток в страну квалифицированных кадров.

Сейчас, по данным министра внутренних дел, страна полностью пересматривает иммиграционную политику. Клэр О'Нил заявила, что австралийское правительство хочет создать новую систему, которая будет приносить пользу, в первую очередь, самой Австралии.

В последние годы так называемые "визы инвесторов", действующие во многих странах мира, подверглись критике со стороны политиков. По их мнению, богатые люди злоупотребляют данными возможностями. Так, многие из них инвестируют в недвижимость, а не в продуктивные сферы экономики.

По словам министра внутренних дел, в течение многих лет австралийская экономика не получала от иммиграционной политики той пользы, ради которой и была разработана данная программа.