Какие темы будут обсуждать на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Глобальные кризисы и их влияние на мировую экономику станут основной темой для обсуждения на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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2024 год должен стать периодом, когда страны начнут снижать процентную ставку. Сделать это может даже Великобритания, которая пока отказывалась прибегать к такой мере.

При этом в течение последних трех лет мировая экономика находилась в тени масштабных геополитических кризисов. По мнению экономистов, такая ситуация будет продолжаться в следующие годы, поэтому именно эту тему необходимо обсудить всему мировому сообществу.

Всемирный экономический форум, который проходит в швейцарском Давосе с 1971 года, собирает за одним столом бизнесменов, политиков, а также ученых и представителей благотворительных организаций.

После начала пандемии COVID-19 конференция проходила не так масштабно, как в предыдущие годы. В Швейцарию приезжало не так много представителей "Большой семерки". При этом британский премьер Риши Сунак не собирается посещать конференцию и в этом году.

Представителей США также будет не много, поскольку чиновники и бизнес-элиты готовятся к грядущим президентским выборам. Кроме того, исторически Республиканская партия настороженно относится к конференции в Давосе.

Однако на конференции будут подняты две актуальные для 2024 года темы: искусственный интеллект и глобальное потепление. Одним из главных гостей станет глава OpenAI Сэм Альтман. Кроме того, с докладом будут выступать исследователи изменений климата. За последние два года компании, занимающиеся добычей углеводородов, получили рекордную выручку.

При этом 2023 год был признан самым жарким в истории человечества. Ожидается, что во время форума у исследователей будет возможность напрямую обратиться к представителям промышленного сектора и обсудить острые вопросы.