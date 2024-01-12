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МЭА: Расходы на уголь достигли рекордного уровня в 2023 году

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Рабочий в перчатках держит уголь
Уголь. Иллюстративное фото: Monty Rakusen/Getty images

Международное энергетическое агентство заявило, что использование угля в мире в 2023 году достигло рекордного уровня на фоне высокого спроса в Индии и Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В настоящее время Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии, а Индия занимает третье место в энергетическом рейтинге мира. При этом обе страны являются крупнейшими потребителями угля.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, доля Китая в мировом потреблении электроэнергии, 60% которой вырабатывается за счет угля, к 2025 году вырастет до одной трети по сравнению с четвертью в 2015 году.

Быстрый рост экономики Индии также означает, что спрос страны на энергоносители, включая нефть и природный газ, будет значительным. Об этом заявил Роб Таммел, директор компании по управлению энергетическими инвестициями Tortoise Capital.

"Если Индия и Китай по-прежнему будут стремительно расти в течение следующего десятилетия, глобальный спрос на уголь не снизится", — сказал CNBC Ян Ропер, стратег по сырьевым товарам в Astris Advisory Japan KK.

Мировое потребление угля в 2023 году достигло рекордного уровня, впервые превысив 8,5 млрд тонн, на фоне высокого спроса в Индии и Китае, говорится в отчете МЭА. Признаков замедления роста нет: МЭА заявляет, что потребление угля в Индии и Юго-Восточной Азии, по прогнозам, значительно вырастет. Добыча угля в Индии выросла до 893 млн тонн с марта 2022 по март 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055169-mea-rashody-na-ugol-dostigli-rekordnogo-urovnya-v-2023-godu/

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