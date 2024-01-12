Как дефляция в Китае влияет на экономику страны, рассказали эксперты

Потребительские цены в Китае сильно упали в декабре, усугубляя проблемы правительства, стремящегося к восстановлению экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно официальной статистике, индекс потребительских цен в Китае упал на 0,3% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены производителей упали на 2,7%. При этом аналитики прогнозировали, что оба показателя снизятся намного сильнее.

Экономика Китая пострадала от дефляции в июле, и с тех пор цены с каждым новым месяцем продолжали падать еще сильнее. Исключением, когда этого не произошло, стал лишь август. При этом ноябрьское снижение цен на 0,5% стало самым резким падением за последние три года.

Непрекращающаяся дефляция стала одной из множества экономических проблем, стоящих перед Пекином, который стремится снизить ставки по кредитам и противостоять спаду в секторе недвижимости. Именно на этот сектор традиционно приходится более четверти экономической активности страны.

Аналитики ожидают, что на следующей неделе Народный банк Китая закроет среднесрочную кредитную линию — политический инструмент, который позволяет властям повышать ликвидность финансовой системы.