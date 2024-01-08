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Китай запустил проект, который должен обеспечить Пекин "зеленой" энергией

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Ветроэлектрические установки
Ветряки. Иллюстративное фото: pexels.com

Китай приступил к реализации мегапроекта, связанного с возобновляемыми источниками энергии, стоимостью 7,7 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Государственная энергетическая компания Китая Jinneng Holding Group начала реализацию проекта в провинции Шаньси, связанного со строительством ветряных турбин, солнечных панелей и аккумуляторных батарей. Новый объект, который построят в заброшенной угольной зоне в горнодобывающем центре провинции, будет производить 6 гигаватт ветровой и солнечной энергии.

Сообщается, что он будет запущен к концу 2025 года. Таким образом, властям удастся обеспечить электроэнергией Пекин и прилегающие районы через линию электропередачи сверхвысокого напряжения Датун-Тяньцзинь.

Запуск проекта начинается сразу после того, как в стране было установлено рекордное количество панелей возобновляемой энергии. Хотя данные за весь 2023 год еще не доступны, к концу ноября количество новых солнечных панелей в Китае почти вдвое превысило их количество за весь 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2054356-kitay-zapustil-proekt-kotoryy-dolzhen-obespechit-pekin-zelenoy-energiey/

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