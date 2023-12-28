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Турция повысила минимальную зарплату на 49% на фоне инфляции

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Турецкая лира
Турецкая лира. Иллюстративное фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Турция повысила показатель минимальной заработной платы сразу на 49%. По мнению экспертов, это сильно облегчит жизнь простых жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Правительство Турции провело еще одно резкое повышение минимальной заработной платы на фоне затянувшегося кризиса стоимости жизни. Это усложнило для страны борьбу с хронической инфляцией, но нашло отклик у избирателей в преддверии общенациональных выборов в муниципалитет, запланированных на следующий год.

Минимальная ежемесячная заработная плата будет повышена до 17 002 турецких лир (578 долларов США) в месяц в 2024 году. Об этом заявил министр труда страны Ведат Ишиххан. Это вдвое больше, чем в начале этого года, и на 49% больше, чем в середине года. Численность населения Турции составляет 86 млн человек. Треть этих людей получают минимальную заработную плату.

Валютный кризис 2021 года спровоцировал самую сильную инфляцию в Турции за четверть века. Лира продолжает обесцениваться до сих пор. В этом году нацвалюта Турции потеряла около 35% своей стоимости по отношению к доллару. Стоимость еды, коммунальных услуг и аренды резко возросла.

Однако более высокие зарплаты будут способствовать росту инфляции, которая в прошлом месяце достигла 62%. Центральный банк ожидал, что пик в 70% будет достигнут только в мае 2024 года. Возможно, в ближайшее время Центробанк будет вынужден вновь повысить процентную ставку для сдерживания инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2053051-turtsiya-povysila-minimalnuyu-zarplatu-na-49-na-fone-inflyatsii/

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