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Ангола объявила о выходе из ОПЕК

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Ангола заявила о выходе из ОПЕК, поставив организацию производителей нефти в еще более уязвимое положение на фоне снижения цен на нефтепродукты, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что членство в организации стран-экспортеров нефти больше не соответствует интересам Анголы. Таким образом, Ангола последовала примеру Эквадора и Катара, которые также покинули ряды ОПЕК в течение последних десятилетий.

"Мы считаем, что Ангола в настоящее время ничего не получает от членства в организации, поэтому, защищая свои интересы, мы решили выйти из рядов ОПЕК", — заявил Азеведо.

На фоне этого известия международные цены на нефть упали на целых 2,4%. Аналитики заявили, что выход Анголы из организации поднял вопросы о единстве ОПЕК. В настоящее время организация реализует новый раунд сокращения добычи нефти в попытке укрепить рынок.

"Цены упали из-за опасений по поводу единства ОПЕК как группы, но нет никаких признаков того, что другие страны внутри альянса намерены пойти по пути Анголы", — сказал аналитик рынка Джованни Стауново.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052075-angola-obyavila-o-vyhode-iz-opek/

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