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Новые налоги на китайские электрокары могут ввести в США

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Электромобиль стоит на зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых тарифов на китайские электромобили, которые попадают на американский рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным Bloomberg, представители Белого дома, а также различных министерств в настоящее время обсуждают вопрос повышения пошлин на некоторые товары, импортируемые в США из Китая.

Данная инициатива была высказана еще во время вступления Байдена на должность президента и только сейчас начала обсуждаться на государственном уровне. Как сообщают источники, администрация президента настаивает на завершении обсуждений в начале 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что обсуждения являются частью юридически обязательного пересмотра тарифов в отношении китайского импорта. При этом она не уточнила сроки, когда могут быть приняты новые правила.

Джо Байден оставил в силе тарифы на китайские товары, введенные предыдущим президентом Дональдом Трампом. Администрация Байдена начала пересмотр тарифов почти три года назад, но внутренние разногласия помешали его команде прийти к консенсусу по тарифной политике.

Транспортные средства из Китая облагаются пошлиной в размере 25%, что мешает китайским компаниям завоевать большую часть американского рынка. Однако эксперты считают, что введение новых мер вряд ли сильно поможет американским производителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052074-novye-nalogi-na-kitayskie-elektrokary-mogut-vvesti-v-ssha/

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