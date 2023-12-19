Сверхмягкая денежная политика сохранится в Японии в 2024 году

Банк Японии решил не отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики и сохранил процентную ставку на прежнем уровне, несмотря на ожидания аналитиков, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Процентная ставка в Японии сохранится на уровне -0,1%. При этом Центробанк будет и дальше придерживаться политики кривой доходности, которая удерживает верхнюю границу для 10-летних государственных облигаций на уровне не выше 1%.

Несмотря на то, что аналитики ожидали от Банка Японии более решительных шагов, финансовая организация не смогла отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики из-за замедления экономики.

Большинство экономистов ожидают, что глава банка Кадзуо Уэда внесет изменения в политику только в следующем году. Ожидается, что весной правительство проведет переговоры относительно повышения заработных плат.

По данным Банка Японии, данное повышение будет иметь решающее значение для достижения устойчивой инфляции за счет стимулирования потребления.

Банк Японии известен тем, что проявляет осторожность во всем, что касается возможной отмены сверхмягкой денежно-кредитной политики. Центробанк опасается, что любой преждевременный шаг может поставить под угрозу всю финансовую систему страны.