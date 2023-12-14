Всемирный банк: Долг развивающихся стран слишком сильно вырос в 2022 году

По данным Всемирного банка, развивающиеся страны в 2022 году заплатили рекордные 443,5 млрд долларов в качестве погашения государственного долга, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Сумма, заплаченная развивающимися странами в качестве погашения госдолга в 2022 году, оказалась на 5% больше, чем годом ранее. Согласно последнему отчету Всемирного банка о международном долге, стоимость обслуживания долга для 24 беднейших стран мира может вырасти на целых 39% по итогам 2023 и 2024 годов.

"Рекордный уровень долга и высокие процентные ставки загнали многие страны в состояние кризиса", — сказал Индермит Гилл, главный экономист Группы Всемирного банка и старший вице-президент по экономике развития.

Подчеркивая серьезность ситуации, Всемирный банк заявил, что за последние три года в 10 развивающихся странах произошло 18 дефолтов. Это больше, чем за предыдущие два десятилетия вместе взятые. Дефолты наблюдались в Гане, Шри-Ланке и Замбии.

28 стран мира имеют право брать кредиты у Международной ассоциации развития Всемирного банка — фонда, предназначенного для помощи беднейшим странам мира. В настоящее время эти страны подвергаются высокому риску долгового кризиса, а 11 стран уже находятся в бедственном положении, говорится в докладе Всемирного банка.

Растущие процентные ставки во всем мире и сильный доллар США сделали обслуживание своих кредитов более дорогим для стран-должников. По данным Всемирного банка, более трети внешнего долга развивающихся стран связано с плавающими процентными ставками.