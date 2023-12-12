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Индия ввела очередные ограничения на экспорт сельхозпродукции

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Сахар
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Индия ужесточает контроль над сельхозтоварами в преддверии всеобщих выборов, запланированных на 2024 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Власти Индии активизировали усилия по контролю внутренних поставок и цен на сельскохозяйственные товары в преддверии всеобщих выборов 2024 года.

Так, правительство запретило экспорт лука, ограничило использование сахара для производства этанола и сократило размер запасов пшеницы, которые разрешено держать трейдерам и розничным торговцам.

Индия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Но самая густонаселенная страна мира также имеет очень чувствительный внутренний рынок, сотни миллионов участников которого зависят от дешевых субсидируемых продуктов питания.

Новые ограничения были введены в дополнение к существующим ограничениям на экспорт риса, пшеницы и сахара, которые привели к росту мировых цен и нарушили поставки крупным импортерам, зависящим от продуктов питания, выращенных в Индии. Цены на сахар во всем мире достигли многолетних максимумов из-за ожиданий сокращений поставок из Индии.

Аналитики говорят, что меры Индии стали ответом на беспокойство граждан по поводу устойчивой продовольственной инфляции. В настоящее время правительство премьер-министра Нарендры Моди готовится к всеобщим выборам, запланированным на начало следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050392-indiya-vvela-ocherednye-ogranicheniya-na-eksport-selhozproduktsii/

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