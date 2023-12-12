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Аналитики снизили ожидания по инфляции в США на 2024 год

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как показал опрос ФРС Нью-Йорка, инфляционные ожидания от экономики США в ноябре упали до самого низкого уровня, зафиксированного с апреля 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Медианные инфляционные ожидания на предстоящий год снижаются второй месяц подряд, и на этот раз они достигли отметки 3,4% по сравнению с 3,6%, зафиксированными в октябре.

Ожидания относительно того, какой будет инфляция в течение ближайшего трехлетнего и пятилетнего периода, остались стабильными на уровне 3% и 2,7% соответственно.

Снижение ожиданий относительно инфляции обусловлено рядом факторов. Цены на бензин снизились, а цены на аренду и обучение в колледжах и вузах упали до самого низкого уровня с января 2021 года. Показатели инфляции среди людей старше 60 лет упали до почти трехлетнего минимума. Такие показатели демонстрирует экономика США, которая, как известно, значительно влияет на развитие всей мировой экономики.

Данные об инфляционных ожиданиях от экономики США были обнародованы всего за день до публикации индекса потребительских цен США, тщательно отслеживаемого показателя инфляции, и начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики.

Экономисты прогнозируют, что потребительские цены в ноябре не изменятся по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало снижение цен на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050391-analitiki-snizili-ozhidaniya-po-inflyatsii-v-ssha-na-2024-god/

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