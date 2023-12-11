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Торговля в прямом эфире начинает вытеснять другие виды торговли в Китае

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Картонная коробка с надписью онлайн-шоппинг на ноутбуке
Картонная коробка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Популярность шопинга в прямом эфире в Китае стимулирует развитие технологических продуктов для потребителей: от аватаров известных личностей до новых пакетов мобильного интернета, передает CNBC.

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По данным аналитиков McKinsey, продажи в прямом эфире в Китае выросли на 19% во время ежегодной распродажи 11.11. При этом объем продаж традиционной электронной коммерции упал на 1%.

С начала пандемии COVID-19 в 2020 году китайские ритейлеры начали развивать собственные сервисы для прямых трансляций, чтобы продавать свои товары в режиме реального времени. К этому процессу стали привлекать известных личностей.

Так, многие знаменитости в одночасье стали миллионерами благодаря использованию торговли в прямом эфире.

"Ни в одной стране мира торговля в прямом эфире не пользуется такой популярностью, как в Китае. Даже если где-то отдельные компании прибегают к такому способу взаимодействия с потребителями, это все равно не те масштабы, которые можно наблюдать в Китае", — сказал Дэниел Зипсер, старший партнер и руководитель практики потребительской и розничной торговли McKinsey в Азии.

Теперь компании пытаются шагнуть еще дальше и тестируют использование аватаров известных личностей для проведения прямых эфиров. Некоторые ритейлеры также разрабатывают виртуальных персонажей, которые будут вести прямые эфиры и станут своеобразным "лицом бренда".

По словам Сяофэна Вана, главного аналитика Forrester, использование аватаров вместо реальных стримеров — это способ отличиться от других ритейлеров, а также возможность снизить затраты на привлечение знаменитости. Кроме того, китайские компании опасаются, что некоторые знаменитости могут быть связаны со скандалами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2050207-torgovlya-v-pryamom-efire-nachinaet-vytesnyat-drugie-vidy-torgovli-v-kitae/

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