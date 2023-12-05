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Цена золота достигла рекордного уровня из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Золотой слиток.
Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цена золота достигла рекордного уровня в 2100 долларов. При этом аналитики предполагают, что рост на этом не остановится, а точно продолжится в 2024 году, передает CNBC.

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Спотовые цены на золото в воскресенье установили исторический рекорд, достигнув значения в 2100 долларов за унцию. В понедельник они вновь упали на 2%, остановившись на значении 2028 долларов за унцию. Фьючерсы на золото достигли рекорда в 2152,30 долларов, но снизились на 2,27% до 2042 долларов за унцию.

При этом аналитики говорят, что падение цен не должно отпугнуть инвесторов, поскольку в целом дальнейший рост актива еще возможен.

Они считают, цены на золото достигнут новых максимумов в 2024 году и могут в течение всего года сохраняться на уровне выше 2000 долларов. Эксперты говорят, что это будет возможным из-за геополитической неопределенности, вероятного ослабления доллара США и возможного снижения процентных ставок во всем мире.

Цены на желтый металл стремительно росли на протяжении последних двух месяцев, поскольку конфликт на Ближнем Востоке повысил спрос на данный актив, а вероятное снижение процентных ставок также дополнительно подстегнуло рост золота.

Данный актив имеет тенденцию к росту в периоды экономической и геополитической неопределенности благодаря своему статусу надежного средства сбережения.

"Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивным драйвером для золота", — сказал Хенг Кун Хоу, руководитель отдела рыночной стратегии, глобальной экономики и исследований рынков в UOB.

По его оценкам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь 2200 долларов за унцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049155-tsena-zolota-dostigla-rekordnogo-urovnya-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

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