Глава МВФ заявила, что миру необходим налог на выбросы

Глава Международного валютного фонда во время климатического саммита COP28 в Дубае заявила, что миру необходим налог на углеродные выбросы, поскольку только он может стимулировать страны переходить на более экологичное производство, передает CNBC.

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева давно придерживается позиции, согласно которой страны, в которых фиксируется высокий уровень выбросов, должны платить за них дополнительный налог. Она еще раз подчеркнула свою позицию во время климатического саммита COP28, который проходил в прошедшие выходные в Дубае.

По ее словам, установление общих цен на выбросы углерода поможет определить, сколько каждая компания должна платить за выбросы, влияющие на темпы глобального потепления. По ее мнению, это наиболее экономически эффективный и гибкий способ сокращения общего количества выбросов.

В МВФ недавно заявили, что средняя цена за выбросы должна составлять 85 долларов за тонну к концу десятилетия. Подчеркивая масштаб проблемы, Георгиева сказала, что текущая средняя цена составляет около 20 долларов за тонну.

"Как нам еще заставить крупных производителей признать, что миру необходимо ускорить темпы борьбы с вредными выбросами? Без введения единого налога это сложно будет аргументировать.

Кроме того, сама природа говорит о необходимости введения подобных мер. Бедные страны уже испытывают на себе влияние изменений климата", — говорит она.