Бразилия готовится вступить в организацию стран-экспортеров нефти

Бразилия готовится присоединиться к организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Об этом официально заявил министр энергетики страны Александр Сильвейра, передает CNBC.

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По словам министра энергетики Бразилии Александра Сильвейра, Бразилия присоединится к влиятельной нефтяной коалиции ОПЕК+, которая объединяет некоторые из крупнейших стран-производителей нефти в мире.

Заявление было сделано во время встречи ОПЕК+, которая была созвана для обсуждения стратегии добычи нефти на 2024 год. Многие экспортеры обеспокоены падением цен, вызванным медленным восстановлением спроса на нефть в Китае, геополитическими рисками и неопределенностью в отношении поставок из находящихся под санкциями США членов ОПЕК+ Ирана и Венесуэлы.

Министр Сильвейра сообщил, что президент Лулa да Силва одобрил членство страны в организации, начиная со следующего года. Пока неясно, придется ли Бразилии сокращать добычу нефти со следующего года после своего вступления в организацию.

Эксперты отмечают, что организация ОПЕК+ заинтересована в привлечении новых членов, поскольку объединение производителей увеличивает рыночную долю коалиции и косвенно влияет на объем поставок.